“Opções de entretenimento em Curitiba para aproveitar as férias de fim de ano”

Litoral do Paraná: um destino imperdível para as férias de fim de ano

O litoral do Paraná é um dos principais destinos para quem vai viajar neste fim de ano, assim como o interior do Estado. Mas para quem vai ficar em Curitiba, também há opções de entretenimento para toda a família. Fechados apenas nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro, a maioria dos parques terá funcionamento normal até o dia 30 de dezembro e na primeira semana de janeiro.

Zoológico Municipal de Curitiba: diversão garantida para toda a família

Com entrada gratuita, uma das opções é o Zoológico Municipal de Curitiba. O local abriga 1.800 animais de 127 espécies do Brasil e de diferentes países. Ele estará fechado apenas no dia 1º de janeiro. O funcionamento é das 10h até as 16 horas.

Museu Oscar Niemeyer: cultura e arte para todos

Para quem prefere curtir espaços culturais, o Museu Oscar Niemeyer está expondo mais de 10 atrações neste fim de ano e possui entrada gratuita todas as quartas-feiras. No domingo (31), o museu funciona das 10 às 14 horas.

Na quinta-feira (28) o movimento de pessoas nos atrativos da cidade já era grande. Uma das pessoas que tirou o dia para conhecer o Museu do Olho foi a Maria Tereza. Ela conta que mora em Curitiba há cinco anos e revela alguns de seus locais favoritos.

Ópera de Arame – Vale da Música: uma festa de Réveillon inesquecível

A Ópera de Arame – Vale da Música estará fechada nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, mas uma festa de Réveillon está disponível para o público: ingressos para a Virada Paradisíaca ainda estão disponíveis no site operaarte.com.br.

Parque de Diversões do Barigui: diversão para toda a família

Já para quem procura diversão para distrair a criançada, o Parque de Diversões do Barigui vai funcionar todos os dias. No dia 30 a atração abre às 15h e fecha às 22h; no domingo (31) o funcionamento é das 15h às 01h.

Recém-inaugurado, o Park da Cidade conta com uma roda gigante, duas praças de alimentação, além de outros brinquedos.

Mercado Municipal de Curitiba: compras de última hora

E antes das festas de Ano Novo, quem precisar fazer compras de última hora poderá ir ao Mercado Municipal de Curitiba no dia 31. O local vai funcionar das 07h às 16h no domingo e estará fechado na segunda (1º) e terça-feira (02).

Confira os horários de funcionamento dos principais atrativos de Curitiba:

Zoológico de Curitiba: 01/01 – Fecha para manutenção, 02/01 – 10h às 16h

Museu Oscar Niemeyer (MON): 31/12 – aberto das 09h às 14h, 01/12 – fechado

Mercado Municipal Capão Raso: 26 à 30/12 – aberto das 9h às 21h, 31/12 – fechado, 1/1 – fechado

Rua 24 Horas: Todos os dias aberta das 9h às 23h

Mercado Municipal Capão Raso: 23/12 – aberto das 9h às 21h, 24/12 – aberto das 9h às 18h, 25/12 – fechado, 26 à 30/12 – aberto das 9h às 21h, 31/12 e 1/1 – fechado

Lojas #CuritibaSuaLindaMercado Municipal Centro: De 26/12 a 30/12 – Aberto – 9h às 18h, 31/12 – Aberto – 9h às 16h, 1/1 e 2/1 – Fechado

Torre Panorâmica: De 26/12 a 30/12 – Aberto – 10h às 18h, 31/12 – Aberto – 10h às 17h, 1/1 – Aberto – 14h às 18h, 2/1 – Aberto – 10h às 18h

Memorial Paranista: 1/1 – Fechado, 2/1 – Aberto – 10h às 18h

Jardim Botânico: 1/1 e 2/1 – Aberto – 9h às 18h

Palacete Wolf: 31/12 – Aberto – 9h às 14h, 1/1 – Fechado

Passeio Público: 01/01 – Fecha para manutenção, 02/01 – Aberto normalmente

Fonte: cbncuritiba.com.br