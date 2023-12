Carro desgovernado causa estrago em papelaria durante a madrugada em Curitiba

<title>Carro desgovernado invade papelaria em Curitiba</title> <h1>Carro desgovernado invade papelaria em Curitiba</h1> <h2>O caso aconteceu por volta das 4h30 da manhã desta sexta-feira (29)</h2> Por Rodrigo Schievenin e Eliandro Santana em 29 de dezembro, 2023 às 09h23. Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro desgovernado invade uma papelaria, na rua Anne Frank, no bairro Boqueirão, em Curitiba. O caso aconteceu por volta das 4h30 da manhã desta sexta-feira (29). <h3>Assista ao vídeo:</h3> O guarda municipal Couto afirmou que houve apenas danos materiais. Não havia ninguém dentro do comércio no momento do acidente. “O estrago foi grande. A princípio, o motorista fez o bafômetro e deu negativo. Pelo tamanho do estrago, ele estava em alta velocidade”, afirmou o GM. O proprietário da papelaria, Francisco Vital Torres, disse à Banda B que o motorista alegou que estava sendo perseguido por outro carro. <img src="https://gazetadobairro.com.br/wp-content/uploads/2023/12/papelaria-danos.jpg" alt="Danos na papelaria" width="500" height="300"> “O prejuízo aqui foi grande, não sobrou nada. Ele alegou que tinha um carro seguindo ele, mas vimos pelas câmeras que não tinha carro nenhum. Ele estava em alta velocidade e não conseguiu fazer a curva. Agora vamos trabalhar para ganhar tudo de novo”, relatou o comerciante. O motorista estava sozinho dentro do veículo. O caso será investigado pela Polícia Civil. <h4>Comunique a redação sobre erros</h4> Comunique a redação sobre erros de português, de informação ou técnicos encontrados nesta página. <h4>Vídeo mostra carro desgovernado invadindo papelaria no Boqueirão: “Estrago grande”</h4> OBS: o título e link da página são enviados diretamente para a nossa equipe. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. Fonte: <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

Fonte: www.bandab.com.br