“Acidente impressionante: carro invade comércio em Curitiba”

Acidente assustador em Curitiba

No início da manhã desta sexta-feira (29), um acidente assustador foi registrado na cidade de Curitiba. O incidente ocorreu na Rua Anne Frank, em frente à Rua da Cidadania do Carmo, no bairro Boqueirão.

O acidente envolveu um casal que estava em um veículo Gol. Eles seguiam pela rotatória da Rua da Cidadania, porém não conseguiram fazer a curva e acabaram invadindo um comércio localizado na esquina da Rua Napoleão Laureano. O impacto foi tão forte que toda a entrada do comércio ficou destruída.

As equipes da Guarda Municipal foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. Felizmente, o casal não sofreu ferimentos. O condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

A causa do acidente está sendo investigada pelas autoridades competentes.

Notícias de Curitiba

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro. Mantenha-se informado sobre os acontecimentos da cidade.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: plantao190.com.br