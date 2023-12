Carro em alta velocidade invade papelaria e causa destruição em Curitiba

Carro invade papelaria em Curitiba – Notícias de Curitiba e Região

Carro invade papelaria em Curitiba

Um carro invadiu uma papelaria na Rua Anne Frank, no bairro Boqueirão, em Curitiba, e destruiu o estabelecimento por volta das 4h30 desta sexta-feira (29). Devido ao horário, não havia ninguém no comércio, e o motorista não se feriu.

Conforme apuração da RICtv, o condutor do veículo alegou que estava sendo perseguido e que se perdeu em uma curva. Câmeras de segurança flagraram o motorista transitando, aparentemente em alta velocidade, antes de atingir e atravessar a papelaria. As imagens também mostram o momento do impacto, que quebrou vidros e danificou vários objetos do comércio (veja o vídeo abaixo).

O motorista teria tentado fugir, mas foi detido por vigilantes que estavam em patrulhamento pela região. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas.

Vídeo do momento em que o carro atinge a papelaria no Boqueirão:

29 dez 2023



Fonte: ric.com.br