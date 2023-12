“Interrupção programada: Saiba quais bairros de Curitiba ficarão sem água nesta quarta-feira”

Aviso Importante: Interrupção no Abastecimento de Água em Curitiba

A Sanepar informa que, na quarta-feira (3), será necessário parar o funcionamento de algumas unidades para a migração do sistema de energia, em Curitiba, o que irá afetar o abastecimento de água em diversos bairros da cidade.

Impacto nos Bairros

A interrupção no abastecimento de água afetará os seguintes bairros: Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, Novo Mundo, Portão, Santa Quitéria, Vila Izabel, Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba, Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê e Alto da XV.

Horário da Interrupção

O serviço será realizado a partir das 8 horas e a normalização do abastecimento está prevista para as 23 horas.

Recomendações para os Clientes

Clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar podem ficar sem água durante esse período. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Atendimento ao Cliente

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar está disponível pelo telefone 0800 200 0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.

Consulte Mais Informações

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.aen.pr.gov.br