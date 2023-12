Hospital Veterinário Nivo Auffinger alerta para golpe de falso médico veterinário em Curitiba

O Hospital Veterinário Nivo Auffinger, localizado no bairro Capão Raso, está fazendo um alerta diante das ações de um falso médico veterinário, que estaria aplicando golpes, usando o nome do local, a tutores de pets em Curitiba. Nivo Auffinger, proprietário do estabelecimento, conversou com a Banda B nesta sexta-feira (29) e alertou para que todos tomem cuidado.

O Hospital Veterinário Nivo Auffinger está preocupado com a ação de um falso médico veterinário em Curitiba. O estabelecimento recebeu informações de que esse indivíduo estaria aplicando golpes, utilizando o nome do hospital, e pedindo pagamentos para a compra de remédios via Pix. O proprietário, Nivo Auffinger, ressalta que essa não é a forma de trabalho do hospital e que qualquer comunicação com os clientes é feita diretamente por ele.

Segundo Auffinger, o suspeito se passa por um gerente de uma grande empresa de medicamentos e solicita pagamentos para a compra de remédios via Pix. No entanto, o hospital não realiza esse tipo de transação e todas as comunicações com os clientes são feitas diretamente pelo proprietário.

O proprietário do Hospital Veterinário Nivo Auffinger, Nivo Auffinger, alerta para a importância de desconfiar de qualquer solicitação de pagamento que não seja feita diretamente na clínica. Ele ressalta que é importante manter contato direto com o hospital e evitar expor informações nas redes sociais, para evitar possíveis golpes.

