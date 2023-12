“Acidente grave no Boqueirão: motociclista em estado grave após colisão com ônibus”

<title>Notícias de Curitiba - Acidente no Boqueirão</title> <h1>Motociclista fica em estado grave após bater contra ônibus em cruzamento no Boqueirão</h1> Por Rodrigo Schievenin e Eliandro Santana em 29 de dezembro, 2023 às 11h04. Um jovem motociclista, com idade entre 20 e 25 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um ônibus da linha Interbairros III, na manhã desta sexta-feira (29). A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Antônio Schiebel e Bom Jesus de Iguape, no bairro Boqueirão, em Curitiba. De acordo com o dr. Toso, do Siate, a vítima corre risco de morte. “A colisão foi violenta, um impacto muito forte. Ele sofreu múltiplas lesões e foram traumas importantes que colocam a vida em risco. Houve necessidade de entubação logo que chegamos no local”, afirmou o médico. Segundo testemunhas, o motociclista estava mexendo no celular e furou a preferencial. Ele seguia pela Bom Jesus de Iguape, enquanto o ônibus vinha pela Antônio Schiebel. A vítima estava sem documentos e por isso ainda não foi feita a identificação. Ela foi encaminhada para o hospital. <h2>Comunicar erro</h2> Comunique a redação sobre erros de português, de informação ou técnicos encontrados nesta página. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br