Motorista perde controle e causa colisão em cruzamento no Pinheirinho

Susto! Motorista perde controle e bate contra lateral de carro em cruzamento no Pinheirinho

Dois carros, um Fiesta e um Celta, bateram, na tarde desta sexta-feira (29), no cruzamento das ruas José Egídio Martins com a Isaac Ferreira da Cruz, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos motoristas perdeu o controle do veículo e isso levou à colisão.

O sargento Clederson, do Corpo de Bombeiros, explicou à Banda B que, apesar do susto, no local não havia vítimas graves.

Apenas uma pessoa, que estava no banco passageiro de um dos veículos, estava inconsciente. Mas isso porque ficou presa dentro do veículo e decidiu não sair. Mas, com a nossa chegada, ela aceitou sair. Caminhou, sem ferimentos, e não foi necessário levá-la ao hospital.

O airbag de um dos carros levou a um impacto mais forte à batida, mas não trouxe riscos aos envolvidos. Apesar disso, o sargento afirmou que algo mais grave somente por pouco não aconteceu.

É aquela coisa: centímetros evitaram um desfecho diferente. A batida aconteceu bem na porta do banco dianteiro do passageiro. Pouca diferença evitou uma batida gravidade maior do acidente.

Policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) estiveram no local e registraram a ocorrência.

