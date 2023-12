Motociclista ferido em acidente no Novo Mundo: colisão aconteceu na noite desta quinta-feira (28)

Motociclista fica ferido após bater contra outra moto em cruzamento no Novo Mundo

A colisão aconteceu na noite desta quinta-feira (28)

Um motociclista, de 29 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente com outra moto, no cruzamento da Avenida República Argentina com a Deputado Waldomiro Pedroso, no bairro Novo Mundo, em Curitiba. A colisão aconteceu na noite desta quinta-feira (28).

Segundo o socorrista Isla, do Siate, a vítima vai ser levada ao hospital.

“Ele caiu e teve uma fratura aberta em tornozelo. O caso dele requer cuidados e vai ser levado ao Hospital Cajuru”, explicou o socorrista.

O acidente aconteceu ao lado do terminal Capão Raso e os primeiros a darem atendimento à vítima e orientar o trânsito foram guardas municipais de Curitiba, até a chegada da equipe do Siate.

O outro motociclista envolvido no acidente fugiu do local.

