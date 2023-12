“Engavetamento no Contorno Sul de Curitiba causa transtornos no trânsito”

<title>Engavetamento complica trânsito no Contorno Sul de Curitiba</title> <h1>Engavetamento complica trânsito no Contorno Sul de Curitiba</h1> Um engavetamento complicou o trânsito na BR-376, na pista sentido interior do Paraná, em um trecho do Contorno Sul próximo ao viaduto da BR-277, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O acidente envolveu seis automóveis e ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (28). Gerson Mazer, aposentado, estava a caminho de casa quando se envolveu no acidente. Ele explicou que as batidas aconteceram no momento em que o trânsito parou na rodovia. <blockquote> "Eu estava atrás de um veículo e parei. Então, veio um carro e bateu contra a minha traseira. Isso jogou meu carro contra a traseira do outro e o outro contra a traseira do outro. Foi um sanduíche, um efeito dominó", disse Gerson Mazer, aposentado. </blockquote> O aposentado não soube explicar o porquê do trânsito ter parado e chegou a ter suspeitado de um possível acidente. No entanto, ele destacou que foi algo muito rápido. <blockquote> "Maior alegria. Estava voltando tranquilo [da praia]. Pegamos um transtorno no início do trajeto, muito movimento. Depois, de lá para cá, viemos tranquilos. Mas, chegando aqui, acontece isto", relatou Gerson Mazer. </blockquote> O condutor do último veículo, um Fiat Pálio, precisou ser levado pelo SIATE a um hospital de Curitiba. <h2>Comunicar erro</h2> Comunique a redação sobre erros de português, de informação ou técnicos encontrados nesta página. Engavetamento entre seis veículos complica trânsito no Contorno Sul de Curitiba OBS: o título e link da página são enviados diretamente para a nossa equipe. <h3>Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro</h3>

