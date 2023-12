“Curitiba inaugura Hipervisor Urbano: o cérebro da cidade inteligente”

Notícias de Curitiba

Projetos inovadores impulsionam o desenvolvimento de Curitiba

Hipervisor Urbano de Curitiba: o cérebro da cidade inteligente

O Hipervisor Urbano de Curitiba, projetado pelo Ippuc em parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), é uma ferramenta inovadora no suporte ao planejamento urbano. Previsto para começar a operar em fevereiro de 2024, o centro de planejamento será instalado no edifício do Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), proporcionando a convergência e compartilhamento de dados para a gestão eficiente da cidade.

Redesenvolvimento urbano: Rua da Memória

O projeto da Rua da Memória, localizado no Centro de Curitiba, é uma iniciativa que une história e tecnologia. Por meio de recursos digitais, o futuro Memorial Digital na Travessa Nestor de Castro contará a história da cidade. Além disso, o projeto de revitalização do Setor Histórico busca melhorar a condição urbanística do local, atrair investimentos e potencializar a economia, turismo e patrimônio histórico.

Fazenda Urbana da CIC: sustentabilidade e agricultura familiar

A nova Fazenda Urbana da CIC, localizada junto ao Parque dos Tropeiros, será um espaço de cultivo sustentável de alimentos. Com uma área de 11 mil metros quadrados, a fazenda contará com sede administrativa, espaços de trabalho colaborativo, salas de aula e um Armazém da Família, que valorizará produtos regionais e de agricultura familiar.

Rua da Cidadania da CIC: atendimento à população e energia limpa

A Rua da Cidadania da CIC será um equipamento de atendimento à população com geração de energia limpa e arquitetura renovada. Integrada a outros equipamentos públicos do entorno, a Rua da Cidadania visa atrair comércios e moradias, dinamizando a região e contribuindo para a requalificação urbana.

Entorno do Mercado Municipal: prioridade aos pedestres e mobilidade ativa

O projeto do Ippuc no entorno do Mercado Municipal tem como objetivo priorizar os pedestres e os deslocamentos não motorizados. Com a valorização do espaço público, melhoria da paisagem urbana e criação de novas conexões cicloviárias, o projeto busca proporcionar uma experiência mais segura e agradável para os moradores e visitantes.

Novos Faróis do Saber Tecnológicos: inovação e sustentabilidade

Os Faróis do Saber das dez regionais de Curitiba passarão por uma renovação tecnológica. Com a implantação de novas tecnologias, como painéis fotovoltaicos e sistemas de captação de água de chuva, os Faróis do Saber e Inovação se tornarão autossuficientes energeticamente, promovendo a sustentabilidade e acessibilidade.

Selo Clima Paraná: reconhecimento à sustentabilidade

Pelo segundo ano consecutivo, o Ippuc recebeu o Selo Clima Paraná na Categoria A – Mercado Interno. Esse reconhecimento é concedido pelo Governo do Estado às instituições que se destacam no engajamento em projetos e ações voltadas à sustentabilidade e ao enfrentamento das mudanças climáticas.

Cooperação com o Japão: parceria para o desenvolvimento sustentável

O convênio formalizado entre o Ippuc e a Agência Japonesa de Cooperação Internacional (Jica) tem impulsionado o desenvolvimento de projetos voltados ao envelhecimento da população, prevenção e resposta a desastres climáticos e inovação para a sustentabilidade. A troca de experiências entre Curitiba e o Japão fortalece a cooperação entre cidades inteligentes.

Curitiba Longevidade: preparando a cidade para o futuro

Com um crescimento acelerado da população com mais de 60 anos, Curitiba se destaca no desenvolvimento de estudos e projetos voltados à atenção aos idosos. O estudo Cenários da Cidade – Curitiba Longevidade, desenvolvido pelo Ippuc, busca fornecer subsídios para a preparação da cidade para o futuro próximo, considerando as demandas e necessidades dessa parcela da população.

Transporte público sustentável: ônibus elétricos e VLT

O Ippuc tem apoiado a Prefeitura de Curitiba em estudos para a mudança da matriz energética do transporte público, incluindo a realização de testes com ônibus elétricos. Além disso, o instituto está envolvido no projeto do VLT Metropolitano do Aeroporto ao Centro Cívico, que busca promover a eletromobilidade e a multimodalidade na cidade.

