“Namorado acusado de feminicídio é preso após denúncias na Grande Curitiba”

Namorado acusado de matar idosa no Alto Boqueirão é preso na Grande Curitiba

O suspeito Sérgio Maciel Lustosa, de 56 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (28) em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele é acusado pela morte de Sueli Silveira, de 64 anos. A prisão foi realizada pelos policiais do Grupo de Operações Especiais da delegacia da cidade, que chegaram até o suspeito após receberem denúncias.

Sérgio era procurado desde a noite de 27 de novembro, quando teria esfaqueado a namorada na casa em que ela vivia na rua Francisco Derosso, no bairro Alto Boqueirão. A cabeleireira foi encontrada caída dentro da residência por uma filha, havendo vestígios de sangue e tufos de cabelo próximo ao portão.

O delegado Mário Sérgio Bradock informou que denúncias anônimas foram fundamentais para localizar o paradeiro de Sérgio. “O grupo de operações especiais da delegacia de Bocaiúva do Sul, através de denúncias, conseguiu capturar o indivíduo que covardemente esfaqueou a senhora Sueli Silveira no Alto Boqueirão, em Curitiba. Ele desferiu sete facadas na vítima, que veio a falecer, e em seguida fugiu. Desde então, estávamos em busca dele e hoje conseguimos prendê-lo. Esse marginal cometeu um feminicídio”, afirmou.

O advogado Jackson Bahls, representante da família de Sueli, revelou que as ameaças teriam começado há cerca de um ano. Dois dias antes do assassinato, a cabeleireira foi abordada por Sérgio ao sair de um culto na igreja, quando ele teria dito que “se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém”.

“Desde a separação, ele já dizia: se você não for minha, não será de mais ninguém. Ele enviava mensagens no WhatsApp com esse teor, deixando claro que o fim dela seria a morte. Chegou a oferecer bens para que o relacionamento fosse retomado”, detalhou o advogado.

A Polícia não divulgou mais informações sobre o andamento do inquérito.

