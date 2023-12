Acidente entre ônibus e carro de aplicativo deixa duas pessoas feridas em Curitiba

Um acidente entre um ônibus e um carro de aplicativo deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (27), na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Os veículos seguiam no mesmo sentido, na rua Vicente Micheloto, quando o carro, que estava na pista da direita, tentou entrar em um posto de combustíveis, que estava à esquerda. No momento da tentativa de conversão, o veículo foi atingido pelo ônibus.

O motorista do carro revelou que estava fazendo a última corrida e depois iria buscar a esposa no trabalho para ir embora. O condutor ainda relatou que o passageiro pediu para ficar no posto, por isso ele tentou fazer a manobra.

Uma passageira do ônibus teve ferimentos leves e o motorista do carro machucou o braço. Outros passageiros do ônibus e rapaz que estava no carro de aplicativo não tiveram lesões.

27 dez 2023, às 06h43.

Fonte: ric.com.br