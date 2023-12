“Descubra os pontos de atendimento da Polícia Civil no Verão Maior Paraná”

A Polícia Civil do Paraná durante o Verão Maior Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está presente no Litoral e Costa Noroeste do Estado para atender moradores e turistas durante o Verão Maior Paraná.

Atendimento nas delegacias da PCPR

A população pode buscar atendimento nas delegacias da PCPR em diversas cidades, incluindo:

Guaratuba

Matinhos

Pontal do Paraná

Antonina

Morretes

Paranaguá

Porto Rico

Além disso, a Delegacia Móvel da PCPR está presente na praia de Caiobá, em Matinhos, para oferecer atendimento aos veranistas.

Exposições e orientações nas praias

Os policiais civis também estão atuando com exposições nas orlas das praias, em dias alternados. Durante essas exposições, eles oferecem orientações sobre os serviços de polícia judiciária, distribuem pulseiras de identificação para as crianças e entregam materiais de orientação.

O objetivo é trazer mais proximidade e segurança ao cidadão que está na região durante o Verão Maior Paraná.

Registro de ocorrências

Caso tenha sido vítima de algum crime ou desaparecimento de pessoa, além do atendimento presencial, o cidadão pode fazer o Boletim de Ocorrência (BO) online no site da PCPR.

É possível registrar BO de furto, estelionato, extravio ou perda de documento, extravio, perda ou furto de placa de veículo, pessoa desaparecida e violência doméstica e familiar contra a mulher.

Endereços das delegacias

Confira os endereços das delegacias da PCPR nas cidades mencionadas:

Matinhos: Rua Antonina, S/N

Pontal do Paraná (Balneário Ipanema): Rua Tucuruí, S/N

Morretes: Rua Padre Saviniano, 270

Antonina: Rua Comendador Araújo, 35

Guaratuba: Rua Onze de Outubro, S/N

Paranaguá: Rua Domingos Peneda, 2850

Porto Rico: Avenida Beira Rio, S/N

Verão Maior Paraná

O Verão Maior Paraná é um evento que reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste.

Fonte: capitaldatilapianews.com.br