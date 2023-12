Incêndio ambiental assusta moradores em Curitiba

Um incêndio ambiental na região do Sítio Cercado, em Curitiba, provocou muita fumaça e assustou moradores no começo da tarde desta terça-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, um terreno sem casas, mas nos fundos de um posto de combustível pegou fogo.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Chamas controladas pelos bombeiros

As chamas na vegetação do terreno localizado na Rua Bandeirantes, esquina com a Rua Thereza Thomazzi foram ganhando proporção. No entanto, os bombeiros logo foram acionados e controlaram o incêndio na região.

Fonte: www.tribunapr.com.br