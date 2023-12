“Inscrições abertas para grupos interessados em participar da Paixão de Cristo 2024 em Curitiba”

A Fundação Cultural de Curitiba recebe inscrições para o evento “Paixão de Cristo 2024”

A Fundação Cultural de Curitiba (FCC) está com inscrições abertas para o chamamento público de seleção de grupos interessados em participar do evento “Paixão de Cristo 2024”. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de fevereiro.

Os grupos selecionados receberão apoio da FCC para realizar suas encenações no dia 29 de março de 2024, em diferentes locais de Curitiba. O evento terá entrada gratuita para o público.

Encenações de sucesso em 2023

No ano de 2023, as encenações do evento reuniram um total de 18 mil pessoas em seis bairros da cidade. Os bairros contemplados foram Sítio Cercado, Bairro Alto, Abranches, Alto Boqueirão, Xaxim e Pinheirinho. Os grupos que se apresentaram foram: Jovens Unidos Buscando o Amor de Cristo (Jubac), Arte e Vida, Êxodus, Grupo de Teatro da Paróquia Maria Mãe da Igreja, Adorarte e Cena Viva.

Apoio oferecido pela FCC

A FCC oferece apoio aos grupos selecionados através do edital número 207/2023. Esse apoio consiste na cedência de infraestrutura para utilização durante as apresentações, que deverá ser devolvida à fundação após o evento. A lista de itens e equipamentos disponíveis varia de acordo com cada regional em que as encenações estão previstas.

Os grupos devem sugerir os endereços específicos onde desejam realizar suas encenações na proposta apresentada na seleção. É exigido que os espetáculos tenham duração mínima de uma hora.

Processo de seleção

Cada grupo ou companhia pode apresentar apenas uma proposta para concorrer ao chamamento. Mesmo em caso de diferentes proponentes, os integrantes da produção somente podem trabalhar ou atuar em uma única encenação.

Além dos documentos referentes ao proponente, também é necessário apresentar currículos de toda a equipe e cópia do texto ou roteiro do espetáculo, entre outras exigências descritas no edital.

O prazo de inscrição encerra em 16 de fevereiro, às 17h. A documentação deve ser entregue diretamente no setor de protocolo da Fundação Cultural de Curitiba, localizado na Rua do Rosário, 180 – Centro.

A abertura dos envelopes está marcada para o dia 20 de fevereiro, às 9h, e será realizada na sede da FCC, com acesso aberto ao público.

Confira o edital completo da Paixão de Cristo 2024 em Curitiba para mais informações.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.plural.jor.br