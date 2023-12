“Obras da Sanepar podem afetar abastecimento de água em diversas regiões de Curitiba”

Obras da Sanepar em Curitiba podem afetar abastecimento de água

Nesta terça-feira (5), a Sanepar realizará obras no sistema eletromecânico e interligações da rede em Curitiba. O serviço será executado das 8h às 12h, com previsão de normalização em torno das 23h. É importante ressaltar que essas obras podem impactar o abastecimento de água em algumas regiões da cidade.

As áreas que podem ser afetadas são: Capão Raso, Cajuru, CIC, Campo Comprido, Fazendinha, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel e Mossunguê.

Segunda fase do vestibular da UFPR

A segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR) continua nesta segunda-feira (4) com a prova de Conhecimentos Específicos. Essa etapa é destinada apenas aos candidatos que estão concorrendo a vagas nos 33 cursos que exigem essa prova específica. Para mais informações, acesse o site da UFPR.

Vereadores de Curitiba votam Lei Orçamentária Anual

Nesta segunda-feira (04), os vereadores de Curitiba estarão votando o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2024. A sessão plenária terá início às 9h. Com uma expectativa de arrecadação recorde para o próximo ano, a Prefeitura de Curitiba prevê um orçamento total de R$ 12,9 bilhões.

