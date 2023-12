“Interrupção programada de água afetará dez bairros de Curitiba nesta terça-feira”

Notícias de Curitiba – Interrupção no fornecimento de água

Interrupção no fornecimento de água em Curitiba

Na capital paranaense, Curitiba, um corte no fornecimento de água está previsto para ocorrer nesta terça-feira (5), afetando dez bairros da cidade. A Sanepar, companhia responsável pelo abastecimento de água, anunciou que a suspensão temporária se deve a obras de melhoria no sistema eletromecânico e interligações de rede.

Bairros afetados pela interrupção

Os bairros que enfrentarão a interrupção são Capão Raso, Cajuru, CIC, Campo Comprido, Fazendinha, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel e Mossunguê. Essas regiões podem experimentar uma falta de água durante as horas programadas para a manutenção, que ocorrerá entre 8h e 12h.

Normalização do abastecimento

A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer até às 23h do mesmo dia. A Sanepar destaca que os residentes sem caixas-d’água domiciliares serão os mais afetados pela interrupção. Em resposta a esta situação, a empresa aconselha os moradores a usarem a água tratada com parcimônia, priorizando necessidades essenciais como higiene e alimentação. Além disso, a companhia sugere o adiamento de serviços que não são urgentes, a fim de conservar o recurso hídrico disponível durante o período de manutenção.

