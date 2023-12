“Quina premiada no último sorteio da Mega Sena aumenta expectativa para próximo concurso”

Sorteio da Mega Sena: Duas apostas do Paraná quase levam o prêmio milionário

Na última rodada da Mega Sena, sorteio número 2663, duas apostas do Paraná estiveram muito perto de alcançar um prêmio milionário. Os sortudos, um de Curitiba e outro de Londrina, acertaram cinco dos seis números, o que é conhecido como a quina, garantindo assim uma premiação significativa.

O concurso, que não teve ganhadores para o prêmio máximo, viu suas apostas máximas alcançarem cinco dos números sorteados: 07, 11, 27, 41, 56 e 59. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, foi elevado para R$ 7 milhões, aumentando a expectativa entre os apostadores.

Aposta vencedora em Curitiba

Em Curitiba, a aposta vencedora da quina foi realizada no bairro Pinheirinho, especificamente na Loterias Pinheirinho. O apostador, que optou por um jogo simples de seis números, conquistou um prêmio de R$ 47,2 mil. Situação semelhante ocorreu em Londrina, onde outro jogador, também com uma aposta simples, faturou a mesma quantia.

Entusiasmo e esperança dos participantes

Esses resultados reforçam o entusiasmo e a esperança dos participantes da Mega Sena, que continuam na busca pelo grande prêmio, especialmente com o valor acumulado para o próximo sorteio. A Mega Sena continua a ser uma das loterias mais populares e emocionantes do Brasil, com milhões de brasileiros participando regularmente na esperança de mudar suas vidas.

