“Grave incêndio destrói casas em Curitiba, mas ninguém se machuca – Famílias encontram abrigo em igreja local”

Na noite de segunda-feira (4), um incêndio atingiu três casas na Vila Pantanal, localizada no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Felizmente, não houve feridos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. A comunidade local se mobilizou para ajudar as famílias afetadas pelo incêndio. Algumas delas estão sendo abrigadas temporariamente em uma igreja do bairro. <h2>Incêndio em Curitiba</h2> Curitiba, a capital do Paraná, foi palco de um incêndio que causou danos em três residências na Vila Pantanal. O incidente ocorreu por volta das 20h de segunda-feira (4) e mobilizou o Corpo de Bombeiros, que agiu rapidamente para controlar as chamas. A pronta resposta dos bombeiros evitou que o incêndio se alastrasse para outras casas próximas. Graças a isso, não houve vítimas ou feridos. <h2>Apoio às famílias</h2> Diante da situação de emergência, a comunidade local se uniu para prestar auxílio às famílias afetadas pelo incêndio. Uma igreja do bairro Alto Boqueirão abriu suas portas para receber temporariamente aqueles que perderam suas casas. Essa solidariedade é fundamental para ajudar as famílias a superarem esse momento difícil. Além do abrigo, estão sendo arrecadados donativos, como roupas, alimentos e itens de higiene pessoal, para suprir as necessidades básicas dos desabrigados. <h2>Notícias de Curitiba e Região</h2> Para ficar por dentro das últimas notícias de Curitiba e região, acesse o site da Gazeta do Bairro. Lá você encontrará informações atualizadas sobre diversos assuntos, incluindo acontecimentos locais como esse incêndio na Vila Pantanal. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. Fonte: <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

