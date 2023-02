O exemplar e alegre Natal do Sindaruc

Em dezembro, cerca de 300 crianças foram recepcionadas na Sede do Sindaruc, na Ceasa, para participar do Natal Solidário que encerrou o ano com chave de ouro.

Sob o comando do presidente Paulo Salesbram, contando com o apoio de muita gente, em especial as equipes de funcionários da Ceasa e do Sindaruc a festa teve com artista principal, o popular Branco, uma das pessoas mais conhecidas e estimadas da Ceasa Curitiba,que incorporou o Papai Noel e, com sua simpatia e humildade, entregou presente a cada uma das crianças convidadas que também receberam um belo almoço com sobremesa e muito refrigerante.

Na verdade, as ações dos empresários da Ceasa Curitiba, vem sendo exemplo em termos de iniciativas sociais em benefício da comunidade ao mesmo tempo em que busca aprimoramento de sua atividade, atendimento e desenvolvimento de suas equipes de trabalho e até mesmo com algumas ações junto às comunidades da região em torno da Central.

A frente da entidade, o presidente Paulo Salesbam, vice-presidente da Fecomércio, se mostra incansável em seu trabalho na busca do desenvolvimento e do crescimento da Central de Abastecimento de Curitiba, levando seu exemplo a diversos outros estados do Brasil que também pretendem modernizar e incrementar a distribuição de alimentos no Brasil.

Todo este trabalho vem sendo desenvolvido através do Sindaruc, o sindicato dos permissionários da Central de Abastecimento, com o apoio de dos usuários e servidores bem como do governador do estado Ratinho Junior, a primeira dama Luciana que tem desenvolvida muitas ações em conjunto com os empresários, o Secretário da Agricultura Norberto Ortigara e, presidente da Ceasa Éder Eduardo Bublitz e seus diretores e equipe.