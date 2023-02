Centro Cultural Nossa Ginga e os jovens da vila Maria e Uberlândia

Este mês estamos destacando um pouco do trabalho da Andréia Santana de Oliveira, presidente do Centro Cultural Nossa Ginga e todo o pessoal envolvido nesse projeto que realiza uma ação social muito bonita na Associação de Moradores e Amigos Vila Maria e Uberlândia e na Rua da Cidadania do Fazendinha.

Um trabalho que merece destaque e que vem sendo realizado há aproximadamente 4 anos, onde veio crescendo cada vez mais, contando com o apoio e divulgação do presidente da Associação Fabrício Rodrigues e muitos outros amigos e incentivadores da capoeira.

O Contramestre Pinguim (Márcio Leandro Campos) tem como objetivo melhorar o ambiente social como um todo, a quem estiver disposto a ajudar,o valor da capoeira como cultura, sendo na parte de música, luta, história e crescimento profissional.

No dia 28 de janeiro agora foi realizado em Curitiba o Campeonato Mundial de Capoeira, contando com a presença de capoeiristas de vários lugares do Brasil e do Mundo. Pra quem prática a arte além da competição dentro do campeonato, foi também a oportunidade de trocar conhecimento e fazer novas amizades.

Dos alunos que treinam na Associação de Moradores apenas um participou este ano do campeonato, toda equipe se mobilizou para pagar a inscrição do aluno Eduardo que ficou em 4° lugar na sua categoria. Os demais alunos acompanharam na torcida e todos desejam participar no próximo Mundial que acontecerá em 2025.

Para participação dos alunos neste campeonato e em outros que acontecem ao longo do ano o grupo realiza bazares, rifas, tarde de pastéis, feiras de artesanatos. E conta com patrocínio de comerciantes.

As crianças e jovens do grupo tem troféus e medalhas de outras competições.

Parabéns ao Instrutor Lucas, campeão no evento do Grupo Muzenza na cidade de Presidente Prudente, São Paulo.

E vamos nos preparar que em março acontece o evento local onde as crianças atletas participantes irão receber nova graduação.

Se alguém puder apoiar e patrocinar esses alunos estará fazendo uma ação muito importante. Neste sentido é só procurar mais informações e também agendar uma visita para conhecer, entre em contato com Andreia Santa de Oliveira

Parabéns ao Centro Cultural Andreia e a todos da comunidade que participam a todos os demais envolvidos, sem especial aos patrocinadores que viabilizam este belo trabalho.