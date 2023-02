Curitiba já tem o Rei momo e a Rainha do Carnaval 2023

O carnaval de rua em Curitiba volta a acontecer após dois anos sem festividades por conta da pandemia de Covid-19. Neste ano, o píblico poderá acompanhar a ensaios abertos nas quadras de escolas de samba, saídas do bloco Garibaldis e Sacis, aulas de samba, carnaval nerd e desfiles na Avenida Marechal Deodoro.

O evento no calendário de Carnaval começa nesta sexta-feira (27), com a eleição do Cortejo Real, às 20h30, no Memorial de Curitiba. Na cerimônia, serão eleitos o Rei Momo, a rainha e duas princesas que vão participar das festividades de Carnaval deste ano em Curitiba.

A escolha do cortejo é aberta ao público e a entrada é gratuita. No evento, irão participar o grupo Samba CWB e o Bloco do Polaquinho, que irão embalar a apresentação dos candidatos. Os quesitos analisados serão beleza, desenvoltura e samba no pé. Uma comissão julgadora irá avaliar os indicados para compor o grupo.

Para participar do concurso, os interessados podem se inscrever até quinta-feira (26), na sede da Fundação Cultural de Curitiba, localizada na Rua Engenheiro Rebouças, 1732, no bairro Rebouças. O atendimento é de 9h às 12h e de 14h às 17h.

Na Praça João Cândido, em 4 de fevereiro, a programação de pré-carnaval irá contar com o bloco Garibaldinhos, uma versão infantil do bloco Garibaldis e Sacis. A apresentação acontece de 15h às 19h. No dia 5 de fevereiro, o grupo se apresenta na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no mesmo horário indicado.