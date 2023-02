Eduardo Pimentel conversa com moradores e recebe produtos da horta comunitária da Vila Pantanal

O prefeito em exercício Eduardo Pimentel recebeu de moradores da Vila Pantanal, no Alto Boqueirão, uma cesta cheia de produtos fresquinhos colhidos na horta comunitária Canteiros da Cidadania Folha do Pantanal. A entrega aconteceu neste sábado (4/2), em uma visita à comunidade. Inaugurada pelo prefeito Rafael Greca em 2018, o espaço ganhou uma segunda etapa em 2021.

Junto de moradores e lideranças, Eduardo Pimentel andou pelo espaço e elogiou o cuidado da comunidade com a horta, que oferece alimento fresco e orgânico durante todo o ano. Ele destacou também a colocação recente de asfalto no bairro.

“Encontrei aqui um asfalto sendo feito com muita qualidade. Pretendemos concluir a implementação de asfalto nas ruas oficiais do bairro”, disse Eduardo Pimentel, que caminhou pelas vias pavimentadas e visitou comerciantes.

Ainda durante o encontro, o prefeito em exercício anunciou uma novidade para a comunidade local. “Assinei um documento em parceria com o Governo do Estado para trazer o Cinema na Praça para algumas regiões da cidade e a Vila Pantanal, aqui no Boqueirão, foi uma das escolhidas. O objetivo é descentralizar e trazer a cultura para perto das famílias”, finalizou.

Horta Comunitária

Inaugurada pelo Prefeito Rafael Greca em setembro de 2018, a horta já produziu mais de 40 toneladas de alimentos e beneficia diretamente cerca de 80 famílias que contam com variedades de hortaliças, verduras e legumes.

O aposentado Soalcir Antonio Lodi, 71 anos, conta que mantém um pedacinho de terra na horta desde o início do projeto em 2018. Criado na roça, ele diz que está acostumado com o trabalho e se orgulha do que colhe.

Aqui eu planto quiabo, alface, almeirão, de tudo um pouco. Aquilo que a gente não consome, doamos para quem precisa”, contou o aposentado.

Para a moradora Selma Gomes Tadim, 55 anos, o contato com a terra ajuda a aliviar o estresse e traz inúmeros benefícios. “É gratificante, a gente se distrai e encontra amigos. Além disso, colhe tudo fresquinho. É alimento saudável todo dia na mesa”, comemora ela.

Participaram da visita o administrador Regional do Boqueirão, Ricardo Dias; o presidente da Associação de Moradores, Edson Carpegiani Milani; o coordenador da horta, Airton dos Santos; e o representante da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Thiago Cavichiollo.