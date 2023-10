“Nova linha especial atende funcionários da Cidade Industrial de Curitiba a partir de hoje”

Terminal Caiuá

Entra em operação, nesta segunda-feira (9/10), a linha especial 722-Complexo Industrial, que vai atender funcionários de empresas da Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A nova da linha era um pedido dos trabalhadores da região, que passam a ter ponto próximo do local de trabalho.

Funcionamento

A Linha Complexo Industrial vai funcionar de segunda a sexta-feira, em dois períodos, com saídas no início da manhã e no fim da tarde. Do Terminal Caiuá, as saídas serão das 5h40 às 8h28 e das 16h50 às 18h32. Do bairro, das 5h56 às 8h11 e das 17h07 às 18h49.

Do Terminal Caiuá, a linha segue pela Rua Ludovico Kaminski, Alfredo Constantino Moro e termina na marginal da Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira.

Expectativa

Serão beneficiados diretamente funcionários de cinco empresas: SVD Transportes; Kuehne e Nagel, Vitao Alimentos, OVD e Grasp. A expectativa, segundo o gestor da área de operações da Urbs, Sergio Oliveira, é atender 400 passageiros por dia com a linha que no futuro também deverá ser estendida até o Terminal Campo Comprido.

