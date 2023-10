“Acidente trágico na Praça Tiradentes: história se repete após 13 anos”

Acidente de trânsito em Curitiba: Relembre o caso de 2010

Há 13 anos, um acidente de trânsito semelhante ao registrado nesta sexta-feira (6), na Praça Tiradentes, aconteceu no mesmo endereço. À época, um ônibus da linha Colombo/CIC invadiu a calçada e uma unidade da Lojas Pernambucanas, deixando mais de 30 feridos e duas pessoas mortas. O caso foi registrado em junho de 2010.

As vítimas que morreram em decorrência do acidente foram identificadas como Edson Pereira da Silva, de 55 anos, e Carlos Alberto Fernandes Brantes, de 63. Um deles chegou a ser encaminhado ao hospital de helicóptero, mas não resistiu. As demais vítimas, que sofreram ferimentos, foram encaminhadas a diferentes hospitais de Curitiba.

Edson foi atropelado enquanto aguardava um ônibus em um ponto situado em frente à loja de departamentos, e Carlos foi atingido pelo veículo enquanto caminhava pelo local.

Investigação e desdobramentos do acidente

Após o acidente, o motorista do ônibus, à época com 49 anos, chegou a ser preso, mas foi solto um dia depois. Ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo – quando não tem intenção de matar. O condutor alegou que o veículo teve uma falha mecânica e, em seguida, avançou o sinal vermelho.

A Urbs (Urbanização de Curitiba) afirmou, contudo, que o ônibus estava com a vistoria obrigatória em dia. Um laudo do Instituto de Criminalística descartou a possibilidade de ter ocorrido uma falha mecânica.

Acidente recente na Praça Tiradentes

Nesta sexta-feira (6), um novo acidente ocorreu na Praça Tiradentes, em Curitiba. Um carro invadiu uma calçada e uma unidade das Lojas Pernambucanas, resultando na morte de uma mulher de 66 anos e deixando outras quatro pessoas feridas.

A motorista responsável pelo acidente foi hospitalizada e, posteriormente, levada para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), onde permaneceu presa durante a noite.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, uma mulher de 32 anos, que foi atropelada, está internada em estado gravíssimo no Hospital do Trabalhador.

