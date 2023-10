Corpo de Bombeiros Militar do Paraná completa 111 anos de prestação de serviços ao povo paranaense

Corpo de Bombeiros Militar do Paraná completa 111 anos de serviços prestados

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) está comemorando 111 anos de prestação de serviços ao povo paranaense. Essa data é ainda mais especial, pois marca o primeiro aniversário da Corporação como entidade autônoma, após ter sido desvinculada da Polícia Militar no final do ano passado. Essa mudança valoriza ainda mais o ano especial vivido pela instituição, que tem investido pesadamente em infraestrutura e recursos humanos.

Investimento em infraestrutura e recursos humanos

O governador Ratinho Junior ressaltou a importância do Corpo de Bombeiros do Paraná, afirmando que a instituição é uma referência nacional e que o investimento em sua infraestrutura e efetivo é um reconhecimento pelo cuidado e dedicação com que a corporação atua em prol do povo paranaense. O secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, também destacou a importância do CBMPR como uma instituição respeitada, reconhecida e valorizada pelo estado.

Novas sedes e viaturas

Com o apoio do Governo do Estado, o CBMPR inaugurou duas novas sedes em 2023 e está finalizando a construção de outra. A maior delas, localizada em Foz do Iguaçu, possui uma área construída de 5,8 mil m² e um investimento de R$ 27,5 milhões. Além disso, foram entregues 95 viaturas do Siate para atendimento pré-hospitalar. Essas melhorias facilitam o atendimento às cidades da região e reforçam a capacidade de resposta da corporação.

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais

Para garantir a excelência dos bombeiros paranaenses, o CBMPR realiza anualmente o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. Esse curso tem como objetivo preparar os oficiais para os desafios da corporação e para a gestão do CBMPR no futuro. Além disso, são oferecidos outros cursos técnicos e operacionais para garantir a capacitação dos bombeiros em diversas situações.

Eventos comemorativos

Para celebrar o aniversário de 111 anos, o CBMPR realizará uma série de eventos até dezembro. Alguns desses eventos serão abertos à população, como a versão do Dia das Crianças, que contará com atividades recreativas e lanches para os filhos e parentes dos bombeiros militares. Também estão previstos eventos como o Café com veteranos, uma apresentação técnica na Boca Maldita, um culto e uma missa. Além disso, haverá a Corrida do Fogo, aberta a toda a comunidade, e o Desfile Cívico-Militar da Emancipação.

Fonte: gazetadobairro.com.br

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cgn.inf.br