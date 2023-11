“Mutirão Emprega Mais Curitiba oferece 3.500 vagas de emprego na terça-feira”

<title>Mutirão Emprega Mais Curitiba - Governo do Paraná</title> <h1>Mutirão Emprega Mais Curitiba</h1> <h2>Governo do Paraná promove nova edição do evento</h2> Data: 17/11/2023 O Governo do Paraná promove na terça-feira uma nova edição do Mutirão Emprega Mais Curitiba, que ofertará vagas para trabalhadores da Capital. A ação de empregabilidade será das nove horas da manhã às quatro horas da tarde, no Terminal da Cidade Industrial de Curitiba. As senhas para atendimento serão entregues até o meio dia. Serão 3 mil e 500 vagas de emprego, com 50 empresas fazendo processo seletivo na hora. Este é o quarto evento do Mutirão Emprega Mais Curitiba em 2023. O primeiro ocorreu em abril, no bairro Pinheirinho, o segundo em junho, no Boqueirão, e o terceiro, em agosto, no Sítio Cercado. O mutirão complementa a série de ações promovidas pela Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda. Durante este ano, o Sine da Capital promoveu ações de empregabilidade focadas na recolocação de pessoas com 50 anos ou mais, pessoas negras, comunidade LGBTQIA+ e trabalhadoras e trabalhadores PCD, além de mutirões para preenchimento de vagas na área da segurança, saúde e postos temporários de trabalho. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. Fonte: <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.aen.pr.gov.br