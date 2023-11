“Empresário curitibano Délio Canabrava recebe dois importantes prêmios internacionais na gastronomia italiana”

O empresário Délio Canabrava é premiado internacionalmente

O empresário Délio Canabrava, proprietário do restaurante Cantina do Délio, recebeu dois importantes prêmios internacionais em reconhecimento à sua contribuição para a gastronomia italiana. Durante a convenção da Federação Italiana de Chefs – Associazione Estera Brasile (FIC-Brasile), Délio foi condecorado com a comenda Chef Patron, que reconhece os chefs que são referência na formação de cozinheiros especializados em gastronomia italiana. Essa é a primeira vez que um chef brasileiro recebe essa premiação.

Além disso, Délio Canabrava também foi homenageado com o título de Master Chef da FIC, em comemoração aos seus 25 anos de dedicação à culinária italiana e aos nove anos como associado da federação.

Um especialista na culinária italiana e brasileira

Délio Canabrava é sócio-proprietário do Bar Canabenta e da Cantina do Délio, que possui duas unidades em Curitiba, uma no Alto da XV e outra no Batel. Há 17 anos, Délio realizou o sonho de abrir um restaurante italiano após uma viagem à Itália, onde teve a oportunidade de conhecer as cantinas de norte a sul do país. Ao retornar, inaugurou a Cantina do Délio, que se destaca por oferecer pratos típicos da culinária italiana, com um toque caseiro, autêntico, saboroso e de qualidade, tudo isso a preços acessíveis.

