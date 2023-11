Mutirão Emprega Mais Curitiba oferece 3,5 mil vagas de emprego na capital

Governo do Paraná promove Mutirão Emprega Mais Curitiba com 3,5 mil vagas de emprego

O Governo do Paraná promove na terça-feira (21) uma nova edição do Mutirão Emprega Mais Curitiba, que ofertará vagas para trabalhadores da Capital. A ação de empregabilidade será das 9h às 16h, no Terminal da Cidade Industrial de Curitiba. As senhas para atendimento serão entregues até as 12h. Serão 3,5 mil vagas de emprego, com 50 empresas fazendo processo seletivo na hora.

Quarto evento do Mutirão Emprega Mais Curitiba em 2023

Este é o quarto evento do Mutirão Emprega Mais Curitiba em 2023. O primeiro ocorreu em abril, no bairro Pinheirinho, o segundo em junho, no Boqueirão, e o terceiro, em agosto, no Sítio Cercado.

Ações promovidas pela Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda

O mutirão complementa a série de ações promovidas pela Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda. Durante este ano, o Sine da Capital promoveu ações de empregabilidade focadas na recolocação de pessoas com 50 anos ou mais, pessoas negras, comunidade LGBTQIA+ e trabalhadoras e trabalhadores PCD, além de mutirões para preenchimento de vagas na área da segurança, saúde e postos temporários de trabalho.

“Os mutirões da série Emprega Mais Curitiba oferecem oportunidade para toda a população que busca uma colocação no mercado de trabalho. São muitas vagas de emprego, em diversos segmentos da economia. Há vagas tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para quem procura uma recolocação. É o mais importante evento de empregabilidade realizado na capital”, destaca o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes.

Fonte: www.aen.pr.gov.br