“Mutirão Emprega Mais Curitiba: Mais de 800 pessoas encontram emprego em evento de sucesso no Sítio Cercado”

Mutirão Emprega Mais Curitiba: Mais de 800 pessoas conseguem emprego

No último evento do Mutirão Emprega Mais Curitiba, realizado no Sítio Cercado, mais de 800 pessoas foram contratadas. O evento foi um sucesso e proporcionou oportunidades de emprego para a população da região.

Oportunidades de emprego para todos

O Mutirão Emprega Mais Curitiba é um evento que busca promover a inclusão e o acesso ao mercado de trabalho. Com diversas empresas participantes, o evento oferece vagas para diferentes áreas e níveis de escolaridade, garantindo oportunidades para todos.

Como participar do Mutirão Emprega Mais Curitiba

Para participar do Mutirão Emprega Mais Curitiba, basta comparecer ao local do evento com documentos pessoais, currículo e disposição para entrevistas. As empresas participantes realizam seleções no próprio local, agilizando o processo de contratação.

Resultados positivos para a comunidade

O Mutirão Emprega Mais Curitiba tem se mostrado uma iniciativa eficaz na geração de empregos e no fortalecimento da economia local. Com a contratação de mais de 800 pessoas, o evento contribui para a melhoria da qualidade de vida da população e para o desenvolvimento da região.

Fonte: www.aen.pr.gov.br