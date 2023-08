Alerta: Cachorros da raça pitbull soltos nas ruas da CIC de Curitiba

Vale o alerta e a atenção

Três cachorros da raça pitbull foram flagrados circulando nesta quinta-feira (10) nas imediações da Avenida João Bettega, perto do Rio Barigui, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Os cachorros não demonstram qualquer reação de agressividade com as pessoas, mas atenção e cuidado nunca são demais.

Nos vídeos aparecem dois pitbulls brancos e um dourado, também chamado de “fulvo”. A situação foi registrada pelo leitor Selmo Lima, que enviou os registros para a Tribuna, pelo celular dos Caçadores de Notícias. Ao retornar para casa, ele percebeu os três animais soltos na rua. Preocupado, Selmo entrou em contato com as autoridades para alertar, e evitar um transtorno para a comunidade. Os cães estão sem coleiras. Confira no vídeo abaixo:

Alerta para a segurança da comunidade

“Vi que eles estavam próximos da João Bettega. Acompanhei o trajeto e entrei em contato com a Polícia Militar, que transferiu a ligação para a Guarda Municipal, e acabou caindo no 156 da prefeitura. Fiz a solicitação, pois pode ser perigoso. Ninguém conhece os cachorros, vi até pessoas parando de caminhar para evitar qualquer problema. Eles estavam brincando, só arrumando confusão com outros cachorros. Meu receio nesse momento são as crianças saindo da escola”, disse Selmo.

