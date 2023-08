“Mutirão Emprega Mais Curitiba encaminha mais de 1.000 pessoas para vagas de emprego na capital”

Mutirão Emprega Mais Curitiba encaminha 1,2 mil pessoas para seleção de vagas

No último dia 09/08/2023, o Governo do Estado promoveu o mutirão Emprega Mais Curitiba no bairro Sítio Cercado, com o objetivo de intermediar a contratação de trabalhadores. Nessa edição, foram ofertadas 1.500 vagas por 50 empresas localizadas na Capital.

A ação foi um sucesso, resultando no encaminhamento de 1,2 mil pessoas para a seleção das vagas disponíveis. Dentre esses atendimentos, 819 resultaram em contratos de trabalho intermediados pelos agentes do Sistema Nacional do Emprego.

O Emprega Mais Curitiba já está em sua terceira edição em 2023. A primeira ação ocorreu em abril, no bairro Pinheirinho, e contou com a contratação imediata de 1.065 trabalhadores para postos de trabalho com carteira assinada.

Fonte: www.bemparana.com.br