Mutirão de castração gratuita de animais disponível para moradores da Regional Bairro Novo em outubro

A Prefeitura de Curitiba, por meio da Rede de Proteção Animal, vai realizar um mutirão de castração de cães e gatos na Regional Bairro Novo. As cirurgias serão disponibilizadas gratuitamente para os moradores da região e acontecerão de 16 a 27 de outubro, no Centro de Esporte e Lazer (CEL) Bairro Novo, localizado na Rua Ourizona, 1.681, no bairro Sítio Cercado.

Agendamentos e vagas

A partir das 12h desta segunda-feira (2/10), serão abertos os agendamentos para as cirurgias. Serão disponibilizadas 2.400 vagas e os atendimentos serão realizados das 9h às 17h. Podem fazer os agendamentos os moradores dos bairros Ganchinho, Sítio Cercado e Umbará.

Requisitos para participação

Podem participar do mutirão cães e gatos de ONGs, protetores independentes e tutores dos bairros elegíveis, com animais de 5 meses a 8 anos. Além disso, é necessário estar com o cadastro em dia na Rede de Proteção Animal e atender aos requisitos de participação.

Acompanhante do animal

Para atender às leis de proteção de dados e resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o site da Rede de Proteção Animal permite indicar um acompanhante para o animal no dia da cirurgia, caso o responsável não possa comparecer.

Microchip eletrônico de identificação

Todos os animais atendidos pelo programa recebem um microchip eletrônico de identificação, com um código exclusivo vinculado aos dados do cidadão responsável pelo animal. No caso de animais sob os cuidados de protetores, os dados ficam vinculados até que sejam transferidos ao novo responsável quando adotados.

Programa Municipal de Castração Gratuita

A Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba promove, desde 2017, ações de castração de animais como política pública para promoção da saúde única e prevenção do abandono de crias indesejadas. Até o momento, mais de 110 mil cães e gatos foram beneficiados pelo Programa Municipal de Castração Gratuita.

