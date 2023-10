Homem de 35 anos morre em confronto com policiais militares em Campo Magro

<title>Notícias de Curitiba</title> <h1>Homem morre em confronto com policiais militares em Campo Magro</h1>

<h2>Segurança</h2> Um homem de 35 anos morreu em confronto com policiais militares na noite de segunda-feira (2) no bairro Boa Vista, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Durante a troca de tiros, um policial também ficou ferido. <h2>Denúncias de agressividade e ameaças aos moradores</h2> De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia durante a noite de moradores relatando que o suspeito era bastante agressivo e ameaçava os moradores com frequência. Testemunhas contaram aos policiais que ele sempre efetuava disparos de arma de fogo para intimidar os vizinhos. <h2>Reação à abordagem policial</h2> O homem teria reagido à abordagem dos policiais, resultando no confronto que culminou em sua morte. O policial ferido teve apenas ferimentos nas mãos e não corre risco de morte. <h2>Receba notícias de Curitiba</h2> Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. Clique <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">aqui</a>. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. Fonte: Gazeta do Bairro

Fonte: ric.com.br