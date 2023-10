“Confira os eventos imperdíveis em Quedas do Iguaçu, Santo Antônio do Paraíso, Londrina e Curitiba!”

Eventos em Quedas do Iguaçu, Santo Antônio do Paraíso, Londrina e Curitiba

No mês de agosto, diversos eventos irão movimentar as cidades de Quedas do Iguaçu, Santo Antônio do Paraíso, Londrina e Curitiba. Confira abaixo as principais informações sobre cada um deles:

Quedas do Iguaçu

Em Quedas do Iguaçu, no Centro-Sul do Estado, será realizado um evento cultural no dia 4 de agosto. A programação conta com apresentações de música, dança e teatro, além de exposições de arte e gastronomia local. Não perca essa oportunidade de conhecer a cultura da região!

Santo Antônio do Paraíso

Na cidade de Santo Antônio do Paraíso, também no Norte do Estado, haverá um encontro de empreendedores no dia 5 de agosto. O evento contará com palestras e workshops sobre temas como marketing digital, gestão de negócios e inovação. Participe e amplie seus conhecimentos!

Londrina

Em Londrina, no Norte do Estado, acontecerá um festival de música no dia 6 de agosto. O evento contará com a presença de bandas locais e regionais, trazendo diversos estilos musicais para animar o público. Aproveite essa oportunidade para curtir boa música!

Curitiba

Em Curitiba, a capital do Estado, será realizado um congresso de tecnologia nos dias 7 e 8 de agosto. O evento contará com palestras, painéis de discussão e workshops sobre temas como inteligência artificial, internet das coisas e segurança digital. Não fique de fora desse encontro de profissionais da área!

