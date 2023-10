“Alerta de tempestades e risco de alagamentos: Curitiba registra maior volume de chuva em estação meteorológica”

Chuva recorde atinge Curitiba e preocupa autoridades

Na manhã desta quarta-feira (04), a cidade de Curitiba registrou um volume acumulado de 20 milímetros de chuva, o maior já registrado na Estação Meteorológica de Defesa Civil localizada no Bairro Tatuquara. O período de chuva intensa durou aproximadamente 1 hora e 30 minutos, iniciando às 08h20 e diminuindo às 09h50.

De acordo com o Simepar, durante o mesmo período, as pancadas de chuva foram acompanhadas por rajadas de vento de 47,5km/h. A prefeitura de Curitiba recebeu 14 solicitações de queda de galhos e árvores nos bairros Bigorrilho, Guaíra, Campo Comprido, Santa Quitéria, Novo Mundo, Juvevê, Mossunguê, Xaxim, Capão Raso, Centro e Alto da XV. Além disso, houve uma solicitação de fornecimento de lona no Bairro Tatuquara.

O CMGERD (Centro de Gerenciamento de Riscos de Desastres) emitiu um alerta para a previsão de tempestades com raios, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo nos próximos dias na capital. O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, reuniu-se com a Defesa Civil para alinhar o plano de preparação da cidade para os próximos dias de chuva.

“Estamos atentos porque pode ser que aconteça mais chuva do que está previsto, são 140 mm que estão previstos nos próximos dias, o que é uma quantidade grande de chuva. Estamos monitorando para nos anteciparmos e quando tiver as ocorrências nós vamos estar com as equipes de atendimento prontas”, afirmou Pimentel.

Riscos de alagamentos e medidas preventivas

A Defesa Civil chama atenção para os pontos com maior risco de alagamentos na cidade. Os pontos próximos aos rios de Curitiba são considerados preocupantes, pois com o grande volume de chuva, há possibilidade de transbordamento. O coordenador da Defesa Civil, Nelson Ribeiro, ressalta a importância de avisar a população antes do transbordamento para que possam tomar ações preventivas, como sair do local e procurar abrigos públicos.

Previsão do tempo para os próximos dias

Um sistema de baixa pressão está provocando um ciclone extratropical no sul do Brasil, resultando na formação de uma frente fria sobre o estado. A previsão é de que a Região Metropolitana de Curitiba receba um grande acumulado de chuva até o final de semana.

Na quinta-feira (05), os ventos podem chegar a 50 km/h, com um acumulado de chuva previsto de 33 milímetros. Entre sábado e domingo, o acumulado de chuva pode chegar a 60 milímetros.

Fonte: paranaportal.uol.com.br