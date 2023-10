Homem embriagado tenta agredir motorista de ônibus após acidente em Curitiba

<title>Notícias de Curitiba</title> <h1>Homem tenta agredir motorista de ônibus após acidente em Curitiba</h1>

<h2>Detalhes do incidente</h2> Um homem tentou agredir um motorista do transporte coletivo durante a madrugada desta quarta-feira (4), no bairro Pinheirinho, em Curitiba, após um acidente de trânsito. O rapaz aparentava estar embriagado no momento da batida. <h2>Descrição do ocorrido</h2> Segundo as informações apuradas pela RICtv, o ônibus estava parado no ponto da rua Nicola Pellanda, quando foi atingido pelo carro, que segundo testemunhas, estava em alta velocidade. <h2>Registro em vídeo</h2> O condutor do coletivo gravou o momento que o rapaz envolvido no acidente tenta agredi-lo. <h2>Fuga do motorista</h2> O motorista conseguiu fugir do local com a ajuda de amigos. O carro dele foi apreendido e estava com a documentação atrasada. Os amigos contaram que eles se reúnem todas as terças-feiras para o encontro de carros antigos. <h2>Veja o vídeo do homem agredindo o motorista do ônibus após o acidente:</h2> <video src="video-agressao.mp4" controls></video> <h2>Atualização</h2> 4 out 2023, às 06h31. Atualizado às 06h35.

