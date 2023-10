Polícia Civil do Paraná leva serviços de polícia judiciária e orientações à população do bairro Pinheirinho em Curitiba

Polícia Civil do Paraná leva serviços de polícia judiciária e orientações à população do bairro Pinheirinho

No dia 10 de outubro, a Polícia Civil do Paraná estará presente no bairro Pinheirinho, em Curitiba, para oferecer serviços de polícia judiciária e orientações à população. Essa ação é realizada em parceria com os programas Paraná em Ação, Justiça no Bairro e Ação de Cidadania.

Entre os serviços disponibilizados pela polícia, estão a confecção de boletins de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais e orientações sobre como fazer denúncias, prevenções e quais medidas podem ser tomadas ao ser vítima de um crime. Além disso, serão oferecidas 180 vagas para agendamento de confecção da carteira de identidade.

Para tornar o evento mais interativo, os policiais civis também promoverão atividades lúdicas com as crianças. O mutirão acontecerá na Rua da Cidadania do Pinheirinho, localizada na Avenida Winston Churchill, n° 2.033, em Curitiba.

Essa iniciativa busca aproximar a polícia da comunidade, oferecendo serviços essenciais e orientações importantes para garantir a segurança e o bem-estar de todos.

Fonte: Gazeta do Bairro

Fonte: cbncuritiba.com.br