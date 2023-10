Regional Boqueirão terá festa das crianças, Caravana Étnica e baile de idosos em outubro

Os chefes dos núcleos e servidores municipais da Rua da Cidadania Boqueirão, em Curitiba, se reuniram nesta segunda-feira (2/10) para alinhar ações e promoções programadas para outubro. Entre os eventos marcados para este mês, está previsto, no próximo dia 25, o Mutirão de Emprego, no ginásio da Rua da Cidadania, com foco em empregabilidade voltada para a área da construção civil na cidade.

Quarta Cidadã

Nesse mesmo dia, a administração regional realiza também, na parte da manhã, a Quarta Cidadã do Outubro Rosa na Rua da Cidadania. “Nós abrimos o mês de outubro com reunião de alinhamento com os chefes dos núcleos e servidores municipais da Rua da Cidadania, com todos envolvidos nas ações e nos projetos importantes para a nossa comunidade, vindos da gestão comprometida do prefeito Rafael Greca”, disse o administrador regional Ricardo Dias.

Agenda envolvente

A programação na Regional Boqueirão terá oito eventos, a partir do dia 12 até 28 de outubro, com a Caravana Étnico Cultural, no Ginásio da Rua da Cidadania.

As ações são diversas, multidisciplinares, envolvem diferentes segmentos e são um chamariz para o envolvimento mais direto da comunidade e de toda a população com a Regional Boqueirão e a Rua da Cidadania Boqueirão.

Na programação definida durante a reunião dos chefes de núcleos e servidores da Rua da Cidadania Boqueirão, constam ações ligadas ao meio ambiente e educação ambiental, étnico-cultural, de entretenimento, proteção e defesa dos animais, incentivo à prática esportiva, voltada ainda para empregabilidade e também aos idosos.

Programação completa de outubro

12/10 – 13h30 as 17h – Festa do Dia das Crianças – Rua da Cidadania – quadras externas e ginásio

17/10 – Dia todo – Brinca Curitiba – ginásio da Rua da Cidadania

18/10 – 14h – Baile dos idosos – (eleição do Rei e Rainha) – Clube dos Sargentos e Subtenentes do exército

22/10 – Corrida Zoológico

25/10 – Mutirão de Emprego – ginásio da Rua da Cidadania – área da Construção Civil

25/10 – Manhã – Quarta cidadã do Outubro Rosa na Rua da Cidadania

25/10 – Doação de mudas de árvores do projeto 100 mil árvores

28/10 – 14h as 18h – Caravana Étnico Cultural – Ginásio da Rua da Cidadania