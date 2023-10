Já está aberto o cadastramento para o Pré ou 1º ano do Ensino Fundamental

Os familiares das crianças que irão ingressar na pré-escola ou no 1º ano do Ensino Fundamental em 2024 na rede municipal de ensino tem até o dia 25 de outubro para fazer o cadastramento.

Somente crianças que ainda não estudam em unidades da rede municipal precisam fazer este cadastro, a fim de garantir a vaga para o ano que vem.

Portanto, crianças que já estão estudando em CMEIs, CEIs ou Escolas Municipais de Curitiba no ano de 2023 não precisam realizar o cadastramento, pois já têm a garantia da vaga para o ano de 2024. Neste caso, basta aguardar o contato da instituição de ensino.

Se desejar mudar de instituição, aí sim precisa realizar o cadastro para informar a mudança. Durante o cadastramento, além de preencher todos os dados, os responsáveis ainda poderão indicar de três a cinco opções de unidades de ensino.

A Secretaria de Educação vai realizar a distribuição das vagas conforme o endereço da família, sempre tentando garantir, quando possível, a matrícula de cada criança na unidade mais próxima de casa.

Atenção: O cadastramento não representa a efetivação da matrícula. Depois de cadastrar a criança, é preciso aguardar o resultado, que será enviado via e-mail cadastrado, no dia 17 de novembro de 2023.

Depois, a partir do dia 20 de novembro até o dia 01 de dezembro é o prazo para as famílias realizarem a matrícula, diretamente na unidade em que a criança foi contemplada.

Todo o processo de cadastramento é feito pela internet, apenas a efetivação da matrícula é que será feita pessoalmente, diretamente na unidade educacional, com os documentos do responsável e da criança, além do comprovante de endereço.

Ainda haverá a oportunidade de trocar de vaga indo diretamente nos Núcleos Regionais de Educação onde a vaga foi contemplada nos dias 06 e 07 de dezembro.

A troca é apenas para quem realizou a matrícula nos dias estipulados! Quem não efetuar a matrícula perde o direito de troca de vagas e deverá aguardar o período de repescagem das matriculas remanescentes em 11 a 15 de dezembro de 2023.

Faça o cadastramento no site: https://cadastramento-escolar.curitiba.pr.gov.br/

Clicar em “Novo Cadastro”, depois preencher seus dados, os dados da criança, selecionar as unidades de interesse e confirmar os dados.

Duvidas sobre o cadastramento, entre em contato pelos telefones abaixo:

Boqueirão: 3313-5559

Pinheirinho: 3313-5444

Tatuquara: 3221-2616