“Lateral-direito Lito, com passagens por grandes clubes, reforça o Capão Raso: Saiba mais sobre sua trajetória e expectativas para a temporada”

Lateral-direito Lito fecha com o Capão Raso

O lateral-direito Lito, natural de Curitiba, acaba de fechar contrato com o Capão Raso. Com passagens por grandes clubes da cidade, como Coritiba, Paraná Clube, PSTC e Rio Branco, Lito é um jogador experiente e promissor.

Na temporada atual, Lito teve a oportunidade de jogar na Série A3, mostrando todo o seu talento e habilidade em campo. Sua contratação pelo Capão Raso certamente trará um reforço importante para o time.

Carreira de Lito

Lito iniciou sua carreira no futebol profissional atuando pelo Coritiba, onde teve a chance de se destacar e chamar a atenção de outros clubes. Em seguida, teve passagens pelo Paraná Clube, PSTC e Rio Branco, sempre mostrando um excelente desempenho em suas atuações.

Agora, no Capão Raso, Lito terá a oportunidade de mostrar todo o seu potencial e contribuir para o sucesso da equipe. Sua experiência e habilidade certamente serão fundamentais para o desempenho do time no campeonato.

