Prevenção, cultura e esporte estão no Outubro Rosa da Regional Matriz

A Regional Matriz promove, nesta quarta-feira (11/10), das 9h30 às 13h30, na Praça Rui Barbosa, um evento múltiplo para divulgar a campanha nacional Outubro Rosa de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero.

Serão realizadas várias ações com a presença da comunidade, profissionais de saúde, atividades esportivas, apresentação artística e degustação gastronômica.

“Organizamos um evento atrativo e integrativo para orientar, com apoio de profissionais, das secretarias e órgãos, instituições sociais e comunidade, sobre este tema fundamental que é saúde e qualidade de vida da mulher”, afirma a administradora regional, Rafaela Lupion.

As atividades começam com orientações ao público sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Em seguida, serão realizados testes de diabetes e aferição de pressão arterial aos interessados.

Simbologia

A ONG Lucianas e Marias, que desenvolve arte em crochê, também vai estar na programação. Recentemente, a instituição promoveu, na Regional Matriz, o evento em alusão ao Dia Mundial do Crochê. Na ação de apoio ao Outubro Rosa, a ONG vai realizar oficina de crochê voltada para as mulheres.

Ainda na parte da manhã, serão entregues na Regional Matriz mudas de árvores e flores como símbolo sagrado de respeito à natureza feminina e apoio à causa de prevenção ao câncer de mama e colo do útero também.

Esporte e dança

Logo em seguida, às 10h, será promovido um aulão de ginástica e dança com alunas da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). Às 12h, está prevista a apresentação do grupo Rosa Armorial.

Tiramisu

O evento termina com exibição cultural ligada à gastronomia. Às 13h30, está programado o evento Degustação de Tiramisu, incluso no Edital Étnico na Cidade.

O Projeto Tiramisu – Tiramisubindo prevê uma explanação sobre o doce italiano muito apreciado em todo o mundo, principalmente na Itália e Brasil. Após a palestra, está programada uma degustação da sobremesa.