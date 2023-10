Dia das Crianças é transferido do Passeio Público para área coberta da Praça Oswaldo Cruz

A festa principal da Prefeitura pelo Dia das Crianças, que seria realizada no Passeio Público nesta quinta-feira (12/10), foi transferida para o CEL Dirceu Graeser, área coberta da Praça Oswaldo Cruz, por causa das chuvas previstas para a data.

Com a participação especial da Família Folhas, a comemoração será realizada das 14h às 18h. Além de aprenderem sobre a importância de ter um comportamento sustentável com os Folhas, os curitibinhas vão se divertir em atrações como, piscina de bolinha, brinquedos Infláveis, oficinas recreativas, camarim de pintura de rosto, cama elástica, jogos gigantes e ping-pong.

O Dia das Crianças no local ainda terá atividades do Curitiba Viva Bem, para promoção de saúde e qualidade de vida para o público infantil.

“A cidade cuida dos seus curitibinhas todo dia, com programas como o Mãe Curitibana – Vale a Vida e a Educação integral ofertada na maioria das escolas da rede municipal, e também não poderia deixar de celebrar o Dia das Crianças com atividades divertidas e educativas focando sustentabilidade, saúde e qualidade de vida”, afirma o prefeito Rafael Greca.

Do centro aos bairros

Organizadas pela Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude (SMELJ), as atividades pelo Dia das Crianças na quinta-feira ainda irão ocorrer em outros nove espaços da Prefeitura, também das 14h às 18h.

Brinquedos infláveis, oficinas recreativas, camarim de pintura de rosto, cama elástica, jogos gigantes e ping-pong estarão disponíveis para os pequenos no Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Sítio Cercado), Centro de Iniciação ao Esporte da CIC, Parque Olímpico do Cajuru, Rua da Cidadania Pinheirinho (Pinheirinho), Rua da Cidadania Boa Vista, Rua da Cidadania Boqueirão, Rua da Cidadania Portão/Fazendinha, Rua da Cidadania Santa Felicidade e Praça Monteiro Lobato (Tatuquara).

Curitiba Viva Bem

A 6ª edição do Curitiba Viva Bem, que também acontecerá na Praça Oswaldo Cruz, das 14h às 18h, terá como temática o dia das crianças; e contará com avaliação e prescrição de atividade física com a SMELJ; e a presença Cão Amigo da Guarda Municipal.

A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) trará também uma aproximação da Agricultura Urbana para o público infantil, por meio da exposição e orientações sobre cultivo de hortas em vasos e métodos de compostagem; A Secretaria Municipal do Meio Ambiente estará com biólogos explanando sobre a temática Educação Ambiental.

Locais das atividades da Prefeitura no Dia da Criança

Regional Bairro Novo

Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (R. Ourizona, 1681 – Sítio Cercado)

Regional CIC

CIE – Centro de Iniciação ao Esporte (R. Sebastião Ribeiro Batista, 152 – CIC)

Regional Cajuru

Parque Olímpico do Cajuru – (Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru)

Regional Matriz

Praça Oswaldo Cruz – CEL Dirceu Graeser – (Rua Brigadeiro Franco, 2335 – Centro)

Regional Pinheirinho

Rua da Cidadania Pinheirinho – (Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso)

Regional Boa Vista

Rua da Cidadania Boa Vista – (Av. Paraná 3.600 – Bacacheri)

Regional Boqueirão

Rua da Cidadania Boqueirão – (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão)

Regional Portão

Rua da Cidadania Fazendinha – (R. Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha)

Regional Santa Felicidade

Rua da Cidadania Santa Felicidade – (R. Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade)

Regional Tatuquara

Praça Monteiro Lobato – Rua Poeta Bernardo Guimarães s/n -Tatuquara. Em caso de Chuva será realizado no CEL Santa Rita (Rua Carlos Munhoz da Rocha, 620 – Tatuquara)