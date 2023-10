“Programações especiais em Curitiba para celebrar o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida”

Programação especial para celebrar o Dia da Padroeira do Brasil

No dia 12 de outubro, quinta-feira, é comemorado o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Para marcar essa data especial, várias paróquias de Curitiba prepararam programações especiais. Confira abaixo as atividades que serão realizadas em seis paróquias da Arquidiocese de Curitiba:

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Campo Magro

Localizada em Campo Magro, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida terá início das celebrações às 10h, com uma missa solene. Em seguida, haverá uma carreata com a imagem da padroeira, seguida pela bênção dos carros. Às 12h, será servido um almoço festivo e, às 14h, acontecerá um festival de prêmios.

Endereço: Rua das Camélias, 163 – Jd. Boa Vista I – Campo Magro

Contato: (41) 3677-8617

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Pinhais

Em Pinhais, as celebrações terão início às 9h, com uma carreata saindo da Matriz. Logo após, será realizada uma santa missa. Às 16h, haverá um terço e consagração à Nossa Senhora Aparecida, seguido por uma missa e uma apresentação de teatro às 19h30.

Endereço: Rua Rio Iguaçu, 360 – Weissopolis – Pinhais

Contato: (41) 3668-8344

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Seminário

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada no Seminário, as celebrações terão início às 8h, com uma santa missa e a venda do bolo com a medalhinha da padroeira. Durante o dia, serão realizadas confissões, bênção dos carros e um almoço festivo. Às 15h, acontecerá uma missa e a bênção das crianças. Às 19h, será realizada uma missa seguida de uma procissão luminosa pelas ruas com o terço. Antes da missa, haverá uma apresentação do coral com cantos marianos.

Endereço: Av. Nossa Senhora Aparecida, 1637 – Seminário

Contato: (41) 3274-3477

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Sítio Cercado

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada no Sítio Cercado, a programação terá início às 9h30, com uma procissão saindo da Praça das Tendas. Em seguida, será realizada uma santa missa. Durante o dia, haverá brincadeiras para as crianças e, às 15h, será rezado um terço de agradecimento. Às 18h, acontecerá uma santa missa.

Endereço: R. David Tows, 3600 – Sítio Cercado

Contato: (41) 3352-2152

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Uberaba

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada em Uberaba, as celebrações terão início às 8h30, com missas solenes em diversos horários ao longo do dia. Às 12h, será servido um almoço para viagem. Às 16h, haverá uma carreata e a bênção dos carros. Às 21h, será o encerramento das atividades. Durante todo o dia, serão rezadas 12 mil Ave-Marias no oratório, haverá atendimento com bênçãos e uma lanchonete com pastel e bebidas. Também será possível visitar a lojinha da Mãe Aparecida, que conta com artigos sacros, e provar o tradicional bolo de Nossa Senhora Aparecida.

No dia 11, haverá uma procissão luminosa com a reza do Santo Terço, seguida de uma missa solene com novena e coroação da Padroeira.

No dia 14, será realizada uma festa social em honra à padroeira, com uma santa missa e um show com a dupla Willian e Renan.

No dia 15, acontecerá uma procissão dos padroeiros à Casa da Mãe, seguida de uma missa da Unidade. Após a missa, será servido um almoço festivo e, às 14h, será realizado um show de prêmios presencial.

Endereço: Rua Augusto Steembock, 100 – Uberaba

Contato: (41) 98508-7251

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Campo Largo

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada em Campo Largo, as celebrações terão início às 8h, com uma procissão saindo da Igreja Nossa Senhora da Piedade em direção à Matriz. Em seguida, será realizada uma santa missa solene. Durante a manhã, será feita a bênção dos carros em frente à Matriz. Às 11h, será servido um almoço festivo e, às 14h, acontecerá um festival de prêmios, com venda de pastel, bolo e bebidas.

Endereço: R. Francisco Xavier de Almeida Garret, 2435 – Centro, Campo Largo – PR, 83601-230

Telefone: (41) 3032-3065

