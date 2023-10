Polícia Civil do Paraná prende sete pessoas em operação contra pornografia infantil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou nesta terça-feira (10) uma operação de combate ao compartilhamento de pornografia infantil, resultando na prisão de sete suspeitos. A ação, denominada “Operação Bad Vibes”, faz parte de uma iniciativa nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o objetivo de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão relacionados a esse crime.

Durante a operação, foram cumpridos simultaneamente 14 mandados de busca e apreensão em diversas cidades do estado do Paraná, incluindo Curitiba, São José dos Pinhais, Campo Mourão, Paranavaí, Colombo, Jaguariaíva e Maringá. Ao todo, foram apreendidos 41 objetos tecnológicos que serão analisados como parte das investigações.

O delegado Rodrigo Rederde destacou que o Paraná é o estado com maior número de mandados cumpridos nessa operação. Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam um aplicativo de mensagens para trocar imagens de crianças e adolescentes em situação de pornografia, configurando o crime previsto no artigo 241 B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A PCPR reforça a importância da participação da população no combate a crimes contra crianças e adolescentes. Qualquer informação que possa auxiliar nas investigações pode ser repassada anonimamente pelos números 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.

