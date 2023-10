“Importante mudança no trânsito de UMBARÁ: Rua Jacob Wosniak e Vergília Calixto serão seccionadas”

Novidades em Curitiba: UMBARÁ será seccionada para melhorias no trânsito

A região de UMBARÁ, em Curitiba, passará por mudanças no trânsito. A partir de agora, a interseção das ruas Jacob Wosniak e Vergília Calixto, no sentido Terminal Pinheirinho, será seccionada. Essa medida tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos na região.

Para visualizar a localização exata dessa mudança, confira o mapa abaixo:

Melhorias no trânsito de UMBARÁ

A seccionamento das ruas Jacob Wosniak e Vergília Calixto é uma ação da prefeitura de Curitiba para otimizar o tráfego na região de UMBARÁ. Com essa medida, espera-se reduzir os congestionamentos e proporcionar um deslocamento mais rápido e seguro para os motoristas.

Essa mudança faz parte de um conjunto de ações que visam melhorar a mobilidade urbana em Curitiba, garantindo um trânsito mais fluido e eficiente para todos os cidadãos.

Fonte: www.urbs.curitiba.pr.gov.br