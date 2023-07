“Mulher suspeita de homicídio é presa pela Polícia Civil do Paraná”

PCPR prende suspeita de homicídio em Curitiba

PCPR prende suspeita de homicídio em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou a prisão de uma mulher suspeita de homicídio tentado e consumado no bairro Uberaba, em Curitiba. A captura ocorreu no bairro Pinheirinho, na capital paranaense, nesta quarta-feira (26).

Segundo as investigações, Elton Antonio Bueno Zene, a vítima, estava em uma casa noturna onde teve uma discussão com uma mulher. Ao sair do local, ele foi seguido por um veículo ocupado por três pessoas, sendo dois homens e uma mulher.

Para mais informações sobre o caso, acesse o Blog Plantão de Polícia.

Assine e navegue sem anúncios

Para ter acesso a conteúdos exclusivos e navegar sem anúncios, assine agora mesmo.

Otimização SEO para notícias de Curitiba

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro. Mantenha-se informado sobre os acontecimentos da cidade.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bemparana.com.br