Ratinho Junior se reúne com governadora de Iowa

O governador Ratinho Junior se reuniu com a governadora do Iowa, Kim Reynolds, para trocar experiências entre o Paraná e o estado norte-americano.

Uma das principais regiões agrícolas dos Estados Unidos, localizado no chamado cinturão do milho, o estado do Iowa tem muitas similaridades com o Paraná, afirmou Ratinho Junior. “Assim como o Paraná, Iowa é um grande produtor de alimentos e tem o agronegócio como o principal propulsor da economia. É um estado menor que o nosso, com uma população de 3,1 milhões de habitantes, mas que tem um PIB que supera US$ 200 bilhões, baseado principalmente na produção agrícola”, afirmou.

“Viemos aqui para trocar experiências, para conhecer as iniciativas que deram certo para que essa produção seja tão forte e também para mostrar as expertises do Paraná. Iowa é um grande produtor de milho, chega a colher 400 sacas por hectare, e o Paraná tem grande habilidade na produção de soja, tendo alcançado a maior safra da história neste verão”, disse o governador.

Outra semelhança, destacou Ratinho Junior, é no trabalho das cooperativas agroindustriais, que investem na diversidade da produção e também na industrialização dos alimentos. “O trabalho das cooperativas dos dois estados é muito semelhante, com as companhias investindo na verticalização. Elas produzem grãos e também porco, frango e peixe, como também é feito pelas cooperativas paranaenses”, salientou. “Isso demonstra que estamos no caminho certo para, assim como Iowa, nos consolidarmos com uma força econômica muito grande”.

“Somos um estado pequeno, mas um grande produtor nos Estados Unidos. Produzimos 10% dos alimentos do País neste pequeno território, comercializando para o mundo inteiro”, afirmou a governadora Kim Reynolds. “Há muitas semelhanças entre Iowa e o Paraná, pois ambos se destacam na produção de grãos, suínos, aves, peixe. Há uma diversidade na produção dos dois estados e também um grande processo de industrialização dos alimentos”.

Nesta terça-feira, a comitiva também participou de uma palestra com Bevan Everett, economista-chefe da Stone X, sobre o crescimento na produção de grão e etanol. A empresa de serviços financeiros atua principalmente no mercado de commodities. O governador e as lideranças da Invest Paraná, agência de prospecção de negócios ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, devem participar, ainda, de reuniões com a Stine Seed Company, a maior empresa privada de sementes do mundo, e com a cooperativa Landus.

Comitiva paranaense troca experiências com produtores de etanol de milho do Iowa

GANHANDO O MUNDO – Ratinho Junior também apresentou à governadora de Iowa o programa Ganhando o Mundo, que leva alunos da rede estadual de ensino, inclusive das escolas agrícolas, para um intercâmbio fora do País para aprender um novo idioma. A Secretaria de Estado da Educação já iniciou a convocação dos estudantes para uma nova fase. No primeiro semestre do ano que vem, mil alunos vão estudar nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Inglaterra e Nova Zelândia.