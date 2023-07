“Polícia Civil do Paraná prende dois homens em flagrante por tráfico de drogas em Curitiba”

Polícia Civil do Paraná prende dois homens por tráfico de drogas em Curitiba

Polícia Civil do Paraná prende dois homens por tráfico de drogas em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma operação nesta quarta-feira (26) que resultou na prisão em flagrante de dois indivíduos por tráfico de drogas. A ação ocorreu nos bairros Pinheirinho e Cidade Industrial de Curitiba, como parte das investigações contra uma organização criminosa envolvida nesse tipo de crime.

O delegado da PCPR, Ricardo Casanova, coordenou a operação com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. A ação faz parte de um esforço contínuo para desarticular organizações criminosas e garantir a segurança da população.

Fonte: www.bemparana.com.br